Burçin Terzioğlu: Burnumu yaptırdım, bir ay basketbol topu gibi gezdim

'OYUN GELİYORDU AMA DEĞİLDİ...'

4 yaşındaydım oyunculuğa başladığımda. 'Bu kızdan bir şey olur' dediler herhalde ki, devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun.

Çalıştığım sette bir çocuk oyuncu varsa uykusunun geldiğini görüyorsam yada yemek saatine daha var ama karnının acıktığını görüyorsam paramparça oluyorum.

'GASTRONOMİ OKUDUM'

*Yemek yemeyi çok seviyorum. Kötü yemek sevmem. Mutsuz olurum. Gastronomi turizmleri yaparım. İyi yemek seviyorsam, iyi yemek yapmalıyım diye düşündüm. O yüzden de işletme ile beraber gastronomi okudum.

Poyraz Karayel hayatımda önemli. Ayşegül de dik başlıydı. Kimsenin sözünü dinlemiyordu.

'UNUTULMAMAK İSTİYORUM'

Devam etmek, kalıcı olmak, iyi işlere imza atmak, unutulmamak ve güzel anılmak istiyorum. Bundan 20 sene sonra da ömrüm yeterse 'iyi oyuncudur, iyi insandır' denilsin istiyorum.

Estetiğim var. 19-20 yaşındayken burnumu yaptırmıştım. Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim.

'KARMAYA İNANIRIM'

Karmaya inanırım. Ah etmem, beddua etmem. Evren ona yapacağını yapar. 3 gün sonra yapar, 3 sene sonra yapar ama ben görürüm. Dönüp dolaşıp bana gelir diye ah etmem.

Hiç kinci değilimdir. Kötü bir şey yaşasak bile bir yerde karşılaştığımızda selam veririm.

'UNUTKANIM'

Bazen röportajlarda, PR çalışmalarında soru soruyorlar. Cevabın ortasına geldiğimde soruyu unutuyorum.

Bazen gitmesi zor olan yerler oluyor, belli bir saat lazım oluyor. O zaman arayıp 'Merhaba ben Burçin Terzioğlu' diyorum. Yanımdakiler kopuyor ben bunu yaparken çok utanıyorum.

'DOLANDIRILDIM'

Bir gün televizyon bozuldu. Ses var görüntü yok. Tamirci çağırdık. Bir parça lazımmış, parasını peşin ödeyin, gelip evde takacağız dediler. Televizyon parasına yakın bir para verdik, bir daha ulaşamadık. Daha kötüsü, televizyon bozuk değilmiş. Kumanda da bir tuş varmış ekran karartan, ona basılmış...

Faldan çok astrolojiye inanırım. Senede bir yıllık raporumu alırım. Danışmam, sormam gereken bir şey olursa 'Alo Dinçer' derim...

'AÇKEN YAPTIKLARIMDAN UTANIYORUM'

İki tane insan var. Biri aç Burçin, biri tok Burçin. Utanıyorum açken yaptıklarımdan. Tanıyanlar 'Sen şunu bir ağzına at, şekerin düşmüş' diyorlar. 10 dakika sonra her şey düzeliyor...

Bazen yaptığım şeyi beğenmekte çok zorlanıyorum, bizim ekibi de yoruyorum.

Fake sosyal medya hesabım var. Abuk sabuk bir şeye bakmak istediğimde oradan bakıyorum.