Son Dakika Haberleri: Burçin Terzioğlu, Güzelliğin Portresi'ni anlattı
Son Dakika Magazin Burçin Terzioğlu, Güzelliğin Portresi'ni anlattı - Son Dakika Magazin

Burçin Terzioğlu, Güzelliğin Portresi'ni anlattı

6 saat önce

Terzioğlu "Özgün hikayesi ile Güzelliğin Portresi, Türk sinemasında gerilim türünün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday bence. Bugüne kadar yer aldığım projelerden çok farklı bir türde ve inanılmaz bir hikayeye sahip.

Burçin Terzioğlu, Güzelliğin Portresi'ni anlattı, System.String[]

Terzioğlu "Özgün hikayesi ile Güzelliğin Portresi, Türk sinemasında gerilim türünün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday bence. Bugüne kadar yer aldığım projelerden çok farklı bir türde ve inanılmaz bir hikayeye sahip. Seyirciyi ilk andan itibaren içine alacak olan bu yüksek gerilimli film aslında izleyene her an hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığını benzersiz bir kurgu ile anlatacak" dedi.


Filmde uzun yıllardır babası ile görüşmeyen ve aldığı bir haber üzerine geldiği baba evinde geçmiş günahlarla yüzleşmek zorunda kalan Nisan karakteri için ise Terzioğlu ;


"Nisan karakterine hayat vermek benim için çok heyecan verici oldu. Usta işi bir yönetmenlik ve birbirinden yetenekli oyunculuklarla bu filmde yer almaktan büyük keyif aldığımı söyleyebilirim."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:33 
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