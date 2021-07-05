Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren oyuncu Burçin Terzioğlu, bir süredir Umut Duygu ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Terzioğlu, spor eğitmeni sevgilisi ile Çeşme'ye giderek tatil sezonunu açtı. Denize giren ve birbirlerine su atarak şakalaşan ikili, romantik anlar da yaşadı.

BİKİNİSİ ÇÖZÜLÜNCE SEVGİLİSİ YARDIMINI KOŞTU

Bikinisinin ipi çözülen Burçin Terzioğlu'na sevgilisi yardım etti. Umut Duygu bir yandan da güzel oyuncuyu öpücüklere boğdu. Terzioğlu da Duygu'ya sevgisini ona sımsıkı sarılarak gösterdi.