Burcu Binici'nin gizemli erkek arkadaşı tanıdık çıktı! Kendisinden tam 9 yaş küçük...

İlginç çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Burcu Binici, önceki gün Bebek'te yanında bir erkek arkadaşıyla birlikte yürürken görüntülenmişti. Biricik'in gizemli erkek arkadaşı maske yüzünden tanınmamıştı.& ;

Snob Magazin'den Arif Hür haberine göre; Burcu Binici'nin (34) gizemli erkek arkadaşı 2015 Best Model of Turkey yarışmasında second runner seçilen Doğan Bayraktar (25) çıktı.