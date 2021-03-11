Burcu Binici'nin gizemli erkek arkadaşı tanıdık çıktı! Kendisinden tam 9 yaş küçük...
11.03.2021 18:56
Oyuncu Burcu Binici, önceki gün Bebek'te yanında bir erkek arkadaşıyla birlikte yürürken görüntülenmişti. Binici'nin gizemli arkadaşı son olarak Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterini canlandıran Doğan Bayraktar çıktı. İşte detaylar...
İlginç çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Burcu Binici, önceki gün Bebek'te yanında bir erkek arkadaşıyla birlikte yürürken görüntülenmişti. Biricik'in gizemli erkek arkadaşı maske yüzünden tanınmamıştı.& ;
Snob Magazin'den Arif Hür haberine göre; Burcu Binici'nin (34) gizemli erkek arkadaşı 2015 Best Model of Turkey yarışmasında second runner seçilen Doğan Bayraktar (25) çıktı.
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