Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı

Camdaki Kız dizisinde "Nalan" karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik, Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı görüntüler çok konuşuldu. Estetik yerine küçük dokunuşlar yaptırdığını dile getiren oyuncunun değişimi şaşırttı.

Doğal güzelliği ve samimiyetiyle gönülleri fetheden Burcu Biricik'in 2011 senesinde rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisindeki estetiksiz halleri yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. KİLOLU HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle büyük alkış topladıktan sonra Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in yıllar önceki estetiksiz halleri de dikkat çekti. 2011 senesinde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Menekşe rolünü canlandıran oyuncunun kilolu hali ve yüzündeki değişiklik dikkat çekti. "KÜÇÜK BOTOKSLARIM VAR" Yaptığı bir açıklamada estetiğe karşı olmadığını söyleyen Burcu Biricik, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" demişti. İşte Burcu Biricik'in yıllar içindeki değişimi...

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