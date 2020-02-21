Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı - Son Dakika Magazin

Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı

30 dakika önce

Son olarak Star TV'de yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterini canlandıran Burcu Biricik, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenilirken, söz konusu paylaşım adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Barış Arduç'la kamera karşısına geçtiği bir dizinin final olmasının ardından bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Biricik, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya devam ediyor. Sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncunun fotoğrafları oldukça beğeniliyor.

YENİ İMAJI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Instagram hesabında 2.1 milyon takipçisi bulunan Burcu Biricik, son olarak yeni imajını paylaştı. Hamiyet Akpınar ve Hüseyin Açıkgöz ikilisinin yeniden oluşturduğu imajı büyük beğeni topladı. Paylaşıma Pelin Akil, Damla Sönmez ve Zeynep Çamcı beğendiklerini belirten emojilerle yanıtlar bıraktı. Burcu Biricik de güzel yorumları için arkadaşlarına teşekkür etti.

Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
Burcu Biricik, Barış Arduç, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:53 
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