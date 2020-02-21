Son Dakika › Magazin › Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı - Son Dakika Magazin
Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
30 dakika önce
Son olarak Star TV'de yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterini canlandıran Burcu Biricik, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenilirken, söz konusu paylaşım adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:53
Barış Arduç'la kamera karşısına geçtiği bir dizinin final olmasının ardından bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Biricik, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya devam ediyor. Sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncunun fotoğrafları oldukça beğeniliyor.
YENİ İMAJI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Instagram hesabında 2.1 milyon takipçisi bulunan Burcu Biricik, son olarak yeni imajını paylaştı. Hamiyet Akpınar ve Hüseyin Açıkgöz ikilisinin yeniden oluşturduğu imajı büyük beğeni topladı. Paylaşıma Pelin Akil, Damla Sönmez ve Zeynep Çamcı beğendiklerini belirten emojilerle yanıtlar bıraktı. Burcu Biricik de güzel yorumları için arkadaşlarına teşekkür etti.
Son Dakika Pınar Altuğ, "Göğüs bölgenizdeki benleri aldırmak ister misiniz?" sorusuna cevap verdi Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı