Önceki gün The Beach Of Momo'da ilk olarak yemek yiyen güzel oyuncu, sonra sonda kız arkadaşı ile denize girdi.

Bir saat sonra reklamcı eşi ile tekrar denize giren 32 yaşındaki Biricik, ilk olarak Emre Yetkin'i sarılıp öptü.

Mutlu bir evlilikleri olan ve güzel havanın tadını çıkaran ikili, kendilerini serin sulara bırakarak birlikte yüzdüler.

Kırmızı bikinisiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Biricik, daha sonra localarına geçerek gözlerden kayboldu.