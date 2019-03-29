Burcu Dereci Projeleri İle Güzelbahçe'ye Nefes Olacak

Yaptığı saha çalışmaları ile halkın her kesimine dokunmayı başaran ve sıcak bir ilgiyle karşılanan Dereci, şimdi de projeleri ile Güzelbahçelilere nefes aldıracak atılımlarıyla öne çıktı.

MÜJDELER PEŞ PEŞE GELDİ

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci, Maltepe Mahallesi'nde yapılacak hastanenin ilçe halkı için çok büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. Dereci, "Maltepe Mahallesi'nde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da müjdesini verdiği 100 yatak kapasiteli hastane, ilçemiz halkının hizmetine sunulacak. Ayrıca Yelki'de tarım arazilerinde bölünmüş parseller yaratarak, YEL-CEVKO Kooperatifi ile birlikte lavanta tarlaları oluşturularak tarımın önü açılacak. Atatürk Meydanımızı revize ederek tekrar düzenlemek ve bu bölgede yaşam sokağı kurmak için de atölyeler oluşturacağız. Atatürk ve Küçükkaya mahallelerinin kesiştiği noktada, lavanta tarlalarının manzarasında, 'Seyir Tepesi' projesiyle vatandaşlarımız nefes alabilecek" dedi.

Sahil hattının dört bölümünün düzenleneceğinin de altını çizen Dereci, bu hattayürüyüş yolları, bisiklet alanları, belediyeye ait sosyal dinlenme bölümleri,yapılarak ilçenin ayrı bir vizyona sahip olacağını belirtti.

ÖNCE GENÇLER VE ÇOCUKLAR…

Çocuklar ve gençlerin kendileri için en önemli unsur olduğunu ifade eden Dereci, "Teknoloji ilerlerken çocuklarımızı sokakta oynama kültüründen uzaklaşır hale geldi. Siteler, Yelki, Yalı mahallelerimizde teknoparklar oluşturacağız. Gençlerimizin yararlanabilmesi için ücretsiz wi-fi noktaları kuracağız.Kahramandere Mahallemizde 8 tenis kortu, iki futbol sahası, voleybol, basketbol alanları, dinlenme tesisleri, kapalı havuzu olan bir kompleks oluşturarak; Güzelbahçe'de spor yapmanın keyfini hissettireceğiz. İlçemizde kuracağımız 'Çocuk ve Kadın' meclisleri ile alınan kararları belediye meclis toplantılarında Cumhur ittifakı grubu adına Meclis'e getireceğiz " diye konuştu.

"BU YIL İÇİNDE HER YERE DOĞALGAZ GELECEK"

Doğalgazı Güzelbahçeliler ile buluşturacaklarını vurgulayan Dereci, ayrıca, "Doğalgazın ilçemizde her yerde olması için gerekli girişimlerle bir harita çizeceğiz ve 2019 yatırımında ilçemiz doğalgazla tüm mahalleleriyle buluşacak. Küçükkaya ve Payamlı köylerimizi hareketlendirmek için köy şenlikleri organize ederek, tanınırlığını attırmak ve bu köyleri tarım desteğiyle ürettiklerini en yüksek kapasiteye çıkararak ekonomik anlamda da güçlendireceğiz" dedi

ÇEVRECİ PAZARYERİ PROJESİ

Güzelbahçe'de; Yelki, Atatürk ve Yalı mahalleleri ile ilgili çevre dostu bir pazaryeri projesi olduğunu ifade eden Dereci"Bu mahallelerimizde yenilenebilir enerji panelleri ile kendi enerjisini üreten ve yakın çevresine de katkı koyan çevreci pazaryerleri yapacağız" dedi. Dereci, ihtiyaç duyulan semtlerde tek katlı oluşturulacak kapalı pazar yerlerinde günlük yaşantının bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa dolu ve sağlıksız ortamlardan, modern mekânlara taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

AK Parti Güzelbahçe adayı Dereci, "Normal satış alanlarının yanında tescillenmiş organik tarım ve hayvancılık ürünlerinin satılacağı ayrı bölüm olacak. Kapalı pazar yerlerinde atıl günlerde herkesin yararlanabileceği portatif hazırlanabilen basket, voleybol ve hentbol sahaları yapılacak. Bu kapalı pazar yerleri kurban kesim alanları olarak da değerlendirilerek, istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek için de kullanılacak. Bunun yanı sıra her hangi bir doğal afet anında semt sakinlerinin toplanabileceği, sağlık hizmetlerinin sunulabileceği, yemek hizmetinin verebileceği yapılar olarak planlanacak.Ek olarak, içerisinde belli bölümlerinde otopark ve sosyal amaçlı donatılar da yer alacak" diye konuştu.

KADINLAR VE EKOLOJİK HAYAT PROJELERİ

Toplumun her kesimi için projeler hazırlayan Dereci, 800 kadın girişimci hedefiyle Güzelbahçe kadınların toplumsal yaşamda etkinliklerinin artırılması ve ekonomik hayatta yer almalarını amaçladıklarını ifade etti. Ekolojik üretim, tüketim dengesini sağlamak adına aynı zamanda sürdürülebilir yaşam ekolünün bir göstergesi olan (Ekolojik Ayak İzi=1) ilkesini hayata geçireceklerini söyleyen Dereci, "Bunun için Güzelbahçe Belediyesi hizmet binasında oluşturulacak birim bünyesinde 'Hayat Ofisleri' kurulacak. Kurulacak bu ofislerde toplam 3 kişi istihdam edilecek" dedi.

CAN DOSTLAR UNUTULMADI

Burcu Dereci, Güzelbahçe halkı için projelerinin yanı sıra evcil hayvanlar ve sokak hayvanları için de bir dizi eylem planı hazırladı. Acil Çağrı Merkezi, Hayvan Ambulansı, Hayvan Eczanesi, Can Dostum Oteli Evcil Hayvan Oteli bunlarda birkaçı. Dereci, Can Dostlarla ilgili ise " İlçemizde bulunan evcil hayvan sahibi vatandaşlarımızın İhtiyacı olduğunda ( Örneğin Tatile Gittiğinde ) güvenle bırakabilecekleri, beslenme, güvenlik ve sağlık hizmetleri veren'Can Dostum Evcil Hayvan Oteli' projesi hayata geçirilecek" dedi.

"YİYECEK TOPLAMA MERKEZİ KURULACAK"

Sokak hayvanları için artık yiyecek toplama merkezlerikurulacağını da sözlerine ekleyen Dereci, Güzelbahçe'debulunan restoran, kafeterya, fırın gibi gıda üreten ve tüketilen işletmelerden; ayrıca talep eden evlerden görevli bir ekip tarafından toplanacakartık yiyeceklerin gerek barınaklara gerek sokaklarda yaşayan hayvanlaraulaştırılacağını ifade etti.