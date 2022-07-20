Burcu Ertürk'ten Türkiye'de kadın haklarına dair açıklamalar

Haberler.com Youtube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Burcu Ertürk, Türkiye'de kadın haklarına dair açıklamalar yaptı. İşte, Burcu Ertürk'ün kadın haklarına dair önemli açıklamaları…

"TÜRKİYE KADINA VERİLEN DEĞERDE SINIFTA KALDI"

Burcu Ertürk, Biz sınıfta kalmışız, karnemiz artık sıfırın altında. Neden, derseniz 19 34 yılından bu yana aslında kadınların verilmiş hakları var. Ama farkında olmadığı hakları var. Bizim sıkıntımız hazıra konmayı seven bir halk olmamız galiba. Neyi nerede yapacağımızı öğrenirsek hem sınıfta kalmayı hem de notumuzu yükseltiriz. Dünya genelinde maalesef 3. sınıf ülkelerden daha da kötüye doğru gidiyoruz.

"BİR KADININ SABRI NE ZAMAN YORULUR?

Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Burcu Ertürk, sorulara içtenlikle cevap verdi. "Bir kadının sabrı ne zaman yorulur?" şeklinde yöneltilen soruya cevap veren Ertürk, "Her zaman, İyi tarafından da bakmak lazım. Benim sabrımın yorulduğu zaman, hastalıktan bitkin durumdayken sabrım yoruldum ve yaşamak için mücadele ettim." Dedi. Ertürk " İnsan gereksiz insanlara ne kadar tolerans gösterdiğini fark ediyor" sözlerine devam etti.