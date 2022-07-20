Burcu Ertürk'ten Türkiye'de kadın haklarına dair açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi

Burcu Ertürk'ten Türkiye'de kadın haklarına dair açıklamalar

20.07.2022 16:35
Burcu Ertürk'ten Türkiye'de kadın haklarına dair açıklamalar

Gerçek Hayat Hikayeleri serisinin yazarı Burcu Ertürk Haberler.com 'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Ertürk, serinin ikinci kitabı Defne'yi nasıl yazdığını anlatırken, ilk kitabı Yade'de ise şiddet mağduru kadınların hayatlarına nasıl dokunduğunu tüm gerçekleriyle anlattı.

Haberler.com Youtube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Burcu Ertürk, Türkiye'de kadın haklarına dair açıklamalar yaptı. İşte, Burcu Ertürk'ün kadın haklarına dair önemli açıklamaları…

"TÜRKİYE KADINA VERİLEN DEĞERDE SINIFTA KALDI"

Burcu Ertürk, Biz sınıfta kalmışız, karnemiz artık sıfırın altında. Neden, derseniz 19 34 yılından bu yana aslında kadınların verilmiş hakları var. Ama farkında olmadığı hakları var. Bizim sıkıntımız hazıra konmayı seven bir halk olmamız galiba. Neyi nerede yapacağımızı öğrenirsek hem sınıfta kalmayı hem de notumuzu yükseltiriz. Dünya genelinde maalesef 3. sınıf ülkelerden daha da kötüye doğru gidiyoruz.

"BİR KADININ SABRI NE ZAMAN YORULUR?

Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Burcu Ertürk, sorulara içtenlikle cevap verdi. "Bir kadının sabrı ne zaman yorulur?" şeklinde yöneltilen soruya cevap veren Ertürk, "Her zaman, İyi tarafından da bakmak lazım. Benim sabrımın yorulduğu zaman, hastalıktan bitkin durumdayken sabrım yoruldum ve yaşamak için mücadele ettim." Dedi. Ertürk " İnsan gereksiz insanlara ne kadar tolerans gösterdiğini fark ediyor" sözlerine devam etti.

YORUMLAR
500
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ardından ortak açıklama yayımlandı Açıklaması Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ardından ortak açıklama yayımlandı Açıklaması Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Burcu Ertürk'ten Türkiye'de kadın haklarına dair açıklamalar - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
14:59 Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:45:43. #1.11#
SON DAKİKA: Burcu Ertürk'ten Türkiye'de kadın haklarına dair açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement