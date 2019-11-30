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Burcu Esmersoy: "Fiyatı öldürene kadar beklerim"
6 saat önce
Alışveriş yapan Esmersoy, indirimleri asla kaçırmadığını belirtip "Beğendiğim bir kıyafet ya da ayakkabının etiketini uzun süre takip ederim. Fiyatı öldürene kadar beklerim. En ucuzlamış haliyle alırım" dedi.
Alışveriş yapan Esmersoy, indirimleri asla kaçırmadığını belirtip "Beğendiğim bir kıyafet ya da ayakkabının etiketini uzun süre takip ederim. Fiyatı öldürene kadar beklerim. En ucuzlamış haliyle alırım" dedi. İndirimli alışverişini yapan güzel sunucu evi için televizyon, elektrik süpürgesi ve ütü aldı
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:25
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