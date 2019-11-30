Son Dakika Haberleri: Burcu Esmersoy: "Fiyatı öldürene kadar beklerim"
Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy: 'Fiyatı öldürene kadar beklerim' - Son Dakika Magazin

Burcu Esmersoy: "Fiyatı öldürene kadar beklerim"

6 saat önce

Alışveriş yapan Esmersoy, indirimleri asla kaçırmadığını belirtip "Beğendiğim bir kıyafet ya da ayakkabının etiketini uzun süre takip ederim. Fiyatı öldürene kadar beklerim. En ucuzlamış haliyle alırım" dedi.

Burcu Esmersoy:

Alışveriş yapan Esmersoy, indirimleri asla kaçırmadığını belirtip "Beğendiğim bir kıyafet ya da ayakkabının etiketini uzun süre takip ederim. Fiyatı öldürene kadar beklerim. En ucuzlamış haliyle alırım" dedi. İndirimli alışverişini yapan güzel sunucu evi için televizyon, elektrik süpürgesi ve ütü aldı

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:25 
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