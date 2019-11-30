Burcu Esmersoy:

Alışveriş yapan Esmersoy, indirimleri asla kaçırmadığını belirtip "Beğendiğim bir kıyafet ya da ayakkabının etiketini uzun süre takip ederim. Fiyatı öldürene kadar beklerim. En ucuzlamış haliyle alırım" dedi. İndirimli alışverişini yapan güzel sunucu evi için televizyon, elektrik süpürgesi ve ütü aldı