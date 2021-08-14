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Burcu Esmersoy: Her sabah spor hafta sonu simit - Son Dakika

Burcu Esmersoy: Her sabah spor hafta sonu simit

14.08.2021 08:15
Burcu Esmersoy: Her sabah spor hafta sonu simit, System.String[]

Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda kahve içen Burcu Esmersoy, gazetecileri fark edince yanlarına gelerek soruları yanıtladı.

Koşarak gazetecilerin yanına gelen Esmersoy, "Sporumuzu yaptık, kız arkadaşımla kahve içmeye geldim. Her sabah spor var" dedi. "Pazarları sekiz simit yerim" sözleriyle dikkat çeken Burcu Esmersoy, o sözlerine açıklık getirdi:

"Hafta sonları kendimi ödüllendiriyorum. Sekiz tane simidi tek başıma yediğim yok. Ortamda bulunuyor. İster istemez sekiz tane simit tüketilmiş gibi geliyor."

Burcu Esmersoy: Her sabah spor hafta sonu simit

Simit itirafından sonra çok sayıda mesaj aldığını belirten Esmersoy en çok 'yarın gel martı olarak işe başla' mesajına güldüğünü söylemişti...

" Demet Akalın'a sevgim sonsuz"

Demet Akalın, uzun süredir küs olduğu Burcu Esmersoy'a geçtiğimiz günlerde zeytin dalı uzatmıştı. Akalın, Esmersoy'un afet bölgesinde yavru bir hayvana süt içirirken çekilen fotoğrafını paylaşmış, kalp ve gül emojisi koymuştu.

Akalın'ın bu hareketi sorulan Esmersoy, "Böyle zamanlarda küslükler unutulur. Her zaman kendisine saygım ve sevgim sonsuzdur. Kalp kalbe karşı" dedi.

Burcu Esmersoy: Her sabah spor hafta sonu simit

BURCU ESMERSOY'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Burcu Esmersoy, Bodrum tatilinde Magazin D'ye evinin kapılarını açtı. Selüliti olduğunu itiraf eden Esmersoy "Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor" dedi.

EVİM SABUN KOKAR

-Tatilde yoruluyorum aslında. Evimde hep misafir var. Sevdiğim insanların rahatı çok önemli. Evim ya sabun ya çamaşır suyu kokar. Temiz çamaşır kokusu severim. Dağınığım. Çok dağılınca bir anda girişiyorum. Çamaşır suyundan bayılma noktasına geliyorum.

'SABAH 5'TE UYANIYORUM'

-Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30'da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8'de kapanıyor. 9.30-10.00'da yatıyorum. Sabah 5'te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme

'KAHVALTIDA 8 SİMİT YERİM'

-Beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim.

45 yaşındayım. 30 yaşından sonra metabolizma yavaşlıyor. 2 kat spor yapmanız lazım. Bazen çok yoruluyorum. Ama mesleğimi de mümkün olduğunca devam ettirmek istiyorum. Bu yüzden fiziğime dikkat etmek zorundayım.

'TRAFİKTEN PLAJA İNEMİYORUM'

-Bodrum'da paparazzilere yakalanmaya vaktim yok. Trafikten plaja inemiyorum. Yaş çok inandığım bir şey değil. Kadın için olgunlaşmak, hayat tecrübesine sahip olmak güzel.

Kök hücre yaptırıyorum. Cildi çok güzelleştiren ve iyileştiren bir tedavi. Kolajen desteği de var. Botoks olabilir ama dolguyla işim yok.

Burcu Esmersoy: Her sabah spor hafta sonu simit

Burcu Esmersoy, Demet Akalın, Etiler, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy: Her sabah spor hafta sonu simit - Son Dakika Magazin


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