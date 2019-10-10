Son Dakika Haberleri: Burcu Esmersoy ile "Dünya Avucunuzda"
Son Dakika Güncel Burcu Esmersoy ile 'Dünya Avucunuzda'

Burcu Esmersoy ile "Dünya Avucunuzda"

1 saat önce

Burcu Esmersoy'un sunumuyla "Dünya Avucunuzda" programı, 12 Ekim Cumartesi saat 12.15'te altıncı bölümüyle FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Burcu Esmersoy ile

FOX ekranlarında Vodafone Red'in katkılarıyla yayınlanan seyahat programında alışılagelmiş ve popüler yurt dışı gezi rotaları yerine, dünyanın çok özel ve saklı yerleri konu alınıyor, bu defa Burcu Esmersoy, İspanya'yı keşfediyor.

National Geographic Traveler Dergisi'nin desteğiyle belirlenen ilgi çekici seyahat rotalarının gizli kalmış noktalarına doğru keşfe çıkan ve bu rotalarda yaşayanların yerel deneyimleri izleyiciyle paylaşan Esmersoy ve ekibi sayesinde izleyiciler, bu bölgelere özel lezzetlerin nerelerde tadılabileceğini öğreniyorlar, şehirlere dair tarihsel ve kültürel bilgiler edinebiliyorlar.

DÜNYA AVUCUNUZDA'NIN ALTINCI ROTASI İSPANYA!

12 Ekim Cumartesi günü altıncı bölümü yayınlanacak programda Burcu Esmersoy ile Sezgin Yılmaz'ın, Ronda kasabasından Sevilla Katedrali'ne, Dünya Mirası Alanı olarak ilan edilen La Mezquita'dan Metropol Parasol'a kadar pek çok ünlü destinasyonu keşfettiklerini görmek, oradaki maceralarına göz atmak mümkün olacak.

OTURDUĞUNUZ YERDEN DÜNYAYI GEZİN!

Instagram fenomeni Sezgin Yılmaz'ın ve National Geographic Traveler Dergisi editörlerinin Burcu Esmersoy'a eşlik ettiği programda farklı ülkeler ziyaret edilmeye devam ediliyor.

Bugüne kadar Danimarka, Portekiz, Sicilya, Fransa, Slovenya- Hırvatistan'ı ziyaret eden ekip, İspanya ile birlikte toplam 36 bin kilometreye yakın yol kat etmiş olacak.

Burcu Esmersoy, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:18 Kaynak: Bültenler
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