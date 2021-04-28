Burcu Esmersoy şimdi tam Çeşmeli oldu! - Son Dakika

Burcu Esmersoy şimdi tam Çeşmeli oldu!

28.04.2021 07:58
Burcu Esmersoy şimdi tam Çeşmeli oldu!, System.String[]

Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy'un en sevdiği yerlerin başında Çeşme geliyor.

Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy'un en sevdiği yerlerin başında Çeşme geliyor. Yıllardır yaz tatillerini burada geçiren Esmersoy, sonunda Alaçatı'dan ev alarak hayaline kavuştu! Birikimiyle gözde tatil beldesinin nezih sitesi Port Alaçatı'dan yazlık ev alan ünlü sunucu, yeni evine yerleşmek için gün sayıyor. Evinin dekorasyon işlerini ise ünlü mimar ve aynı zamanda yakın arkadaşı Mehmet Yücebaşoğlu'na emanet etti. Büyük bir heyecanla Yücebaşoğlu'nun projeyi tamamlamasını bekleyen Esmersoy, çok yakında evine taşınarak tüm yazı Alaçatı'da geçirecek. Ben de yeni evinde güle güle oturmasını temenni ediyorum.

7 yıllık evlilik 15 dakikada bitti

Cemiyetin ünlü çifti Burcu Anık ve Emre Ziyal, 7 yıllık evliliklerine nokta koydu. İki çocuk sahibi olan çift, 22 Nisan'da Kartal Adliyesi'nde yapılan duruşmayla boşandı. 15 dakika süren davada dostça yollarını ayıran Anık ve Ziyal, 5 ve 3 yaşındaki kızları için ortak velayet aldı. Evliliklerini yürütemeyen ikili, çocukları için dost kalmayı tercih etti.

Sabancı Mars'a gidiyor

Şu an evlerimizden bile çıkamıyoruz ama bilim insanlarının hayallerini Mars süslüyor. Amerika'nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kızıl gezegene ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önce Ay'a, bir sonraki aşamada da Mars'a gidecek olan uzay aracında ise Sabancı Holding'in geliştirdiği kumaşlar kullanılacak.

Güler Sabancı'nın patronu olduğu Sabancı Holding'in AR-GE merkezinde KordSA tarafından geliştirilen kumaşlar, Mars'a giden Orion'un geri dönüşte kullanacağı yere yaklaşma balonlarının ana malzemesi olarak kabul edilmiş. Sabancı Holding, uzun zamandır uzay için yatırım yapıyor. Sabancı Vakfı aracılığıyla "Kız Kardeşler Laboratuvarı" projesiyle kız öğrencileri, NASA Astrofizik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Feryal Özel ile bir araya getirmişti. Sabancı Üniversitesi de geliştirdikleri yeni teknolojileri NASA araştırma merkezinde tanıtmıştı.

Ayrıldılar

Cemiyetin sevilen ismi Hande Demir, İzmirli sevgilisi Cevdet Taşçeken ile yollarını ayırdı! 8 aydır birlikte olan çift, önce kısa bir ayrılık yaşamış, sonrasında yeniden bir araya gelmişti. Ama belli ki maya ikincisinde de tutmamış! Duyduğum kadarıyla Hande Demir, "Bu ilişkiyi daha fazla uzatmanın manası yok" diyerek son noktayı koymuş. Her iki taraf için de hayırlı olsun...

Burcu Esmersoy şimdi tam Çeşmeli oldu!

Burcu Esmersoy, Çeşme, NASA, Mars, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy şimdi tam Çeşmeli oldu! - Son Dakika Magazin


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