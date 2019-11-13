Son Dakika Haberleri: Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile görüntülerine ne dedi?
Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile görüntülerine ne dedi? - Son Dakika Magazin

Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile görüntülerine ne dedi?

7 saat önce

İkilinin gündeme bomba gibi düşen görüntülerine Burcu Esmersoy'dan jet hızında yanıt geldi.

Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile görüntülerine ne dedi?, System.String[]

İkilinin gündeme bomba gibi düşen görüntülerine Burcu Esmersoy'dan jet hızında yanıt geldi.


İşte Burcu Esmersoy'un Söylemezsem Olmaz'a yaptığı açıklama: Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. ya köpek gibi çalışıyorum. Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon'a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul'a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?

Tamer Karadağlı, Burcu Esmersoy, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen saplantılı hayranı pişman olduğunu söyledi Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in reddettiği reklam teklifini Fahriye Evcen kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:46:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile görüntülerine ne dedi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]