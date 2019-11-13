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Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile görüntülerine ne dedi?
7 saat önce
İkilinin gündeme bomba gibi düşen görüntülerine Burcu Esmersoy'dan jet hızında yanıt geldi.
İkilinin gündeme bomba gibi düşen görüntülerine Burcu Esmersoy'dan jet hızında yanıt geldi.
İşte Burcu Esmersoy'un Söylemezsem Olmaz'a yaptığı açıklama: Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. ya köpek gibi çalışıyorum. Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon'a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul'a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:43
Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen saplantılı hayranı pişman olduğunu söyledi Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in reddettiği reklam teklifini Fahriye Evcen kabul etti