Burcu Esmersoy'un elindeki gizemli hediye gözlerden kaçmadı

Magazin gündeminde her daim yer alan 44 yaşındaki sunucunun elinde bulunan şık hediye kutusunun kimden geldiği bilinmiyor.

Milliyet'te yer alan habere göre arkadaşlarıyla uzun süre sohbet edip vakit geçiren Burcu Esmersoy'un doğal güzelliği ve şıklığı göz kamaştırdı.

Sunucu Burcu Esmersoy , İstanbul 'daki bir alışveriş merkezlerinde arkadaşlarıyla otururken objektiflere yansıdı. Daha sonra ayağa kalkan Esmersoy'un elindeki hediye kutusu da gözlerden kaçmadı.

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