Burcu Esmersoy'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Kalabalık bir arkadaş grubuyla Beymen Morini'de oturan Esmersoy, uzun süre kaldığı mekanda neşeli halleriyle dikkat çekti. Mekan çıkışı konuşan Esmersoy, "Pandemiden dolayı uzun süredir bir araya gelemediğim arkadaşlarımla bugün buluşma fırsatı bulduk. O yüzden çok keyifliyim" dedi.

PÜRÜZSÜZ CİLDİNİN SIRRINI AÇIKLADI

Burcu Esmersoy, cildinde kullandığı ürünlerin su bazlı, antialerjik ve eczaneden alınan ürünler olduğunu söyledi.





Cildinin canlı, gergin ve pürüzsüz olması için, farklı bir masaj tekniği uygulatan Esmersoy, bu sayede ciltteki kolajenin tekrar açığa çıkmasının sağlandığını belirtiyor.



