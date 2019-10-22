Burcu Esmersoy: Zerrin Özer'e benzetiliyorum!
1 saat önce
Bir giyim markasının lansmanına katılan Burcu Esmersoy yeni sarı saç stiline nasıl karar verdiğini anlattı.
Bir giyim markasının lansmanına katılan Burcu Esmersoy yeni sarı saç stiline nasıl karar verdiğini anlattı.Bu stiliyle Zerrin Özer'e benzetildiğini söyleyen Esmersoy: "Gurur duyarım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:01
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