Burcu Güneş'ten Almanya'da dev konser

Özellikle Anadolu'nun Güneşi isimli 20.yıl özel albümünden söylediği türkülere 10.000 kişinin Güneş'e aynı anda eşlik etmesi unutulmaz anlara imza attı.

Konser alanını saatler önce dolduran hayranlar sanatçıyı sevgi seline tuttu. Konser sonrası Güneş ile fotoğraf çektirmek için sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturan hayranları ile dakikalarca fotoğraf çektirdi.