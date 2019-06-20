Burcu Güneş'ten Almanya'da dev konser
1 saat önce
Köln'deki Tanzbrunen Alanında yapılan Irkçılığa Karşı Birlik ve Dayanışma Festivalinde sahne alan Burcu Güneş binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:59 Kaynak: Bültenler
Özellikle Anadolu'nun Güneşi isimli 20.yıl özel albümünden söylediği türkülere 10.000 kişinin Güneş'e aynı anda eşlik etmesi unutulmaz anlara imza attı.
Konser alanını saatler önce dolduran hayranlar sanatçıyı sevgi seline tuttu. Konser sonrası Güneş ile fotoğraf çektirmek için sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturan hayranları ile dakikalarca fotoğraf çektirdi.
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