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Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? - Son Dakika

Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?

19.08.2021 16:42

Şarkıcı Burcu Güneş, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar 3,3 milyon beğeni alan Hande Erçel'in Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasının ardından fotoğrafını sosyal medyadan kaldırması olayıyla ilgili yorum yaptı. Güneş, "Madonna, Nicole Kidman ve Kylie Minogue gibi dünya starları bir fotoğraflarına ortalama 200 bin beğeni alırken, ülkemizde fake takipçi ve beğenilerin rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?" dedi.

Sen Çal Kapımı dizisi final yaptıktan sonra tatile çıkan ünlü oyuncu Hande Erçel'in kırmızı mayokinisiyle verdiği tatil pozları gündem olmuştu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar 3,3 milyon beğeni alan Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin'in eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasının ardından fotoğraflarını kaldırmıştı. Konuyla ilgili şarkıcı Burcu Güneş'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme

"SERENAY SARIKAYA'NIN TAKLİDİ GİBİ"

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'in 2019 yılında ayrıldığı oyuncu Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınladı. Erçel'in verdiği pozlar 3,3 milyon beğeni alırken, Sarıkaya'nın fotoğrafları ise 338 bin kişi tarafından beğenildi. İkilinin peş peşe gelen paylaşımları fanlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada bir kullanıcının, "Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'nın taklidi gibi" yorumu tartışma yaratmıştı. Bu gelişmenin ardından Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasından rahatsız oldu ve ses getiren fotoğraflarını kaldırdı.

Burcu Güneş'ten Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e olay gönderme

SAHTE BEĞENİ VE TAKİPÇİ İDDİASI

Burcu Güneş, sahte takipçi ve beğeni satın alan ünlü isimleri topa tuttu. Güneş, " Madonna, Nicole Kidman ve Kylie Minogue gibi dünya starları bir fotoğraflarına ortalama 200 bin beğeni alırken, ülkemizde fake takipçi ve beğenilerin rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? Dahası inananlar var. Onları ne yapacağız?" diyerek tartışma yarattı.

Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?

Serenay Sarıkaya, Burcu Güneş, Hande Erçel, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • İbrahim Bayır: Ya bune saçmalık ve çıplaklık ya herkes özgür diyorsunuz ama bunlar benim ahlakımı bozan haraketler yapıyor bu beni kısıtlamıyor ama ben onları uyarsan hemen özgürlüklerini kısıtlıyorum artık yeter bu saçmalıklar lütfen sizi düşünmeye davet ediyorum. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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