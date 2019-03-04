Eğlencenin zirve yaptığı gecede kristal taşlarla işlenmiş Özlem Süer tasarımı elbise tercih eden Burcu Güneş, zarafetiyle göz kamaştırdı.

En hit şarkılarının yanı sıra 20. sanat yılına özel hazırladığı türkü albümünden de eserler seslendiren Güneş, 2 saat sahnede kalarak konuklarına muhteşem bir müzik şöleni yaşattı. Güzel şarkıcı, yakında çıkaracağı yeni pop şarkılarının öncesinde saçlarını kestirdiği ve imaj tazelediği görüldü.