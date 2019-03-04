Son Dakika Haberleri: Burcu Güneş Zarafetiyle Göz Kamaştırdı

Burcu Güneş Zarafetiyle Göz Kamaştırdı

1 saat önce

Burcu Güneş, geçtiğimiz akşam Antalya Kaya Palazzo Hotel'de sahneye çıktı.

Burcu Güneş Zarafetiyle Göz Kamaştırdı, System.String[]

Eğlencenin zirve yaptığı gecede kristal taşlarla işlenmiş Özlem Süer tasarımı elbise tercih eden Burcu Güneş, zarafetiyle göz kamaştırdı.

En hit şarkılarının yanı sıra 20. sanat yılına özel hazırladığı türkü albümünden de eserler seslendiren Güneş, 2 saat sahnede kalarak konuklarına muhteşem bir müzik şöleni yaşattı. Güzel şarkıcı, yakında çıkaracağı yeni pop şarkılarının öncesinde saçlarını kestirdiği ve imaj tazelediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:15 Kaynak: Bültenler

Özlem Süer, Burcu Güneş, Magazin
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