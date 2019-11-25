Burcu Kara: Annelik ömür boyu vicdan azabıdır

Kara, 'Ali'yi büyütürken yaptığım hatalar' ismiyle bir video paylaştı. Sezen Aksu'nun "Annelik ömür boyu vicdan azabıdır" sözünü vurgulayan oyuncu, oğluyla ilgili kendini sorgulamadığı tek bir an olmadığını söylediği anlarda gözyaşlarını tutamadı.