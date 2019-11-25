Son Dakika Haberleri: Burcu Kara: Annelik ömür boyu vicdan azabıdır
Son Dakika Magazin Burcu Kara: Annelik ömür boyu vicdan azabıdır - Son Dakika Magazin

Burcu Kara: Annelik ömür boyu vicdan azabıdır

6 saat önce

Kara, 'Ali'yi büyütürken yaptığım hatalar' ismiyle bir video paylaştı.

Burcu Kara: Annelik ömür boyu vicdan azabıdır, System.String[]

Kara, 'Ali'yi büyütürken yaptığım hatalar' ismiyle bir video paylaştı. Sezen Aksu'nun "Annelik ömür boyu vicdan azabıdır" sözünü vurgulayan oyuncu, oğluyla ilgili kendini sorgulamadığı tek bir an olmadığını söylediği anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Sezen Aksu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:36 
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