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Burcu Kara: Annelik ömür boyu vicdan azabıdır
6 saat önce
Kara, 'Ali'yi büyütürken yaptığım hatalar' ismiyle bir video paylaştı.
Kara, 'Ali'yi büyütürken yaptığım hatalar' ismiyle bir video paylaştı. Sezen Aksu'nun "Annelik ömür boyu vicdan azabıdır" sözünü vurgulayan oyuncu, oğluyla ilgili kendini sorgulamadığı tek bir an olmadığını söylediği anlarda gözyaşlarını tutamadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:36
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