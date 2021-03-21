Burcu Kara doğduğu evi tadilata soktu

Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan oyuncu, "Size büyüdüğüm köy evinden merhaba demek istedim. Ev çökmek üzere, biz de tamir etmeye karar verdik. Uzunca bir süre bununla uğraşacağız. Burası çocukluğumuzda bize kocaman gelen, farelerin cirit attığı bir evdi. Şimdi her şeyi çıkarttık ve elden geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

ÇÖKMESİNE GÖNLÜM HİÇ RAZI DEĞİLDİ!

"Celalettin ve Kamil usta. Büyüdüğüm ev artık onlara emanet. Önce vicdanım sonra köklerime duyduğum sevgi ve bağlılık buradan koparamıyor beni. Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik biz de. Çok iş var. Çok, zor ve maliyetli işler. Her hafta sonu gelmek zorunda kalacağımız ve aylarca sürecek detaylar. Ama burada dedesine su taşıyan, tavuklara yem veren, derede kurbağa yavrusu peşinde koşan kızı öldürmeyeceğim."

AİLEMİZ GENİŞLEYECEK

"Dedemin zeytin fıçıları. 'Kümes mi, yapsak köpek kulübesi mi?' diye düşünüyoruz. Buradan da anlaşılacağı gibi bizim aile genişleyerek büyüyecek gibi. Bugüne 'Bahar Bayramı' diyorlar. Bundan sonrası daha güzel olur mu ne dersiniz? Hepimizin kalbinde, aklında çiçekler açsın inşallah. "Zihniyet" güzelliği en önemlisi çünkü."