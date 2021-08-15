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Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu - Son Dakika

Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu

15.08.2021 13:45

- Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu Aralarında dünya şampiyonlarının da olduğu 16 Muay Thai sporcusu, Bodrum'da kozlarını paylaştı.

- Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu

MUĞLA - Aralarında dünya şampiyonlarının da olduğu 16 Muay Thai sporcusu, Bodrum'da kozlarını paylaştı. Ringe çıkan Muhammet Şimşek, Belçikalı rakibi Huet Ougo'ya attığı ardı ardına yumruklarla bir anda yere serildi. Yaklaşık 15 dakika kendine gelemeyen Ougo'yu gören Burcu Kıratlı ise adeta şoke oldu.

Bodrum Belediyesinin katkılarıyla Highliht Otel'de düzenlenen Miya Beach ve Bodrum'un alkolsüz aile oteli olan OBA otel sponsorluğunda, Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun destekleriyle Erhan Deniz ve Nurhayat Hiçyakmazer Deniz tarafından 'Pitbull Promotion 5 Muay Thai Şampiyonası' gerçekleşti. Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren Highligt Otel Miya Beach'de gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Özbekistan, ABD, Sırbistan, Belçika, Fas, İspanya ve Almanya'dan 16 sporcu kıyasıya mücadele etti. Dünya şampiyonlarının da bulunduğu şampiyonada ünlü sanatçı Sinan Akçıl ringde sahne alarak sporseverleri coşturdu.

Bir anda yere serildi

Türkiye adına ringe çıkan Muhammet Şimşek, Belçikalı rakibi Huet Ougo'yu attığı ardı ardına yumruklarla nakavt etti. Aldığı yumruklarla bir anda yere yığılan Ougo, yaklaşık 15 dakika baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Ougo ringten indirilerek ambulansa alındı. O anları izleyen Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı ise Ougo'nun yere düştüğünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Gece yarışına kadar süren şampiyona her maçın ardından sporcular dostluk mesajı verdi. Müsabakaların sonunda sarılarak poz veren sporcuların bazıları rövanş istedi.

Etkinliği düzenleyen Erhan Deniz, bu müsabakaların dostluk maçı olduğunu ifade ederek, "Uzun yılla milli takımda görev yaptım. Profesyonel olarak çok uzun bir kariyerim var. Şimdide spor kariyerime 'Pitbull Promotion' ile yaptığım organizasyonlarla devam ediyorum. Eşim Nurhayat ile birlikte bu etkinliği düzenliyoruz. Eşim Nurhayat'da 4 yıl dünya şampiyonu oldu bu sporda. Bu etkinliği Bodrum'da yapmak istedik. Böyle bir organizasyonla tatil beldesinde insanların gözünü açıp döğüş sporlarına insanların ilgisini arttırmayı hedefledik. 8 maç oldu, 8 maç 16 sporcunun 5'i Türk diğerleri yapancı. Müsabakalar çok güzel gidiyor. Bodrum çok mükemmel bir İlçemiz, yangınlardan dolayı biraz canımız sıkıldı. Kazancımızın bir bölümünü yangından zarar gören insanlara bağışlayacağız. Bu bir spor organizasyonu ve spor dostluk ve kardeşliktir" dedi.

Dünya şampiyonu Nurhayat Hiçyakmazer Deniz ise çok güzel bir organizasyon olduğunu söyleyerek, "Böyle bir gecede bize desteklerini esirgemeyen Bodrum Belediyesine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bodrum'u tanıtmak adına ve yangınlardaki üzüntülerimizi bir nebze gidermek için böyle bir sportif aktiviteyle Hem Bodrum hem de Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtmış olduk. Bu organizasyon 44 ülkede canlı yayında verildi. Highliht Otele, Miya Beach ve Oba otele bize verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu
Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu

Burcu Kıratlı, Muay Thai, Türkiye, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burcu Kıratlı bayılan sporcuyu görünce şok oldu - Son Dakika Spor


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