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Burcu Kıratlı dolandırıldı! Resmen servet kaybetti
15 dakika önce
Sanat, magazin, iş ve spor dünyasından birçok ismi, 'Ponzi Zinciri' adlı sistem ile dolandıran Mine Ö'nün son kurbanlarından biri de Sinan Akçıl'ın oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı oldu
Kar payı alma vaadiyle yarım milyon lirasını sisteme kaptıran ünlü oyuncu, savcılığa başvurdu.
500 bin TL kaptırdı!
Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık 500 bin TL kaptırdığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:41
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