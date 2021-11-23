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Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında eşi Sinan Akçıl tanıklık yaptı - Son Dakika

Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında eşi Sinan Akçıl tanıklık yaptı

23.11.2021 16:29
Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında eşi Sinan Akçıl tanıklık yaptı

Oyuncu Burcu Kıratlı'nın dolandırıldığı iddiasına ilişkin davada şarkıcı eşi Sinan Akçıl tanık olarak dinlendi.

Oyuncu Burcu Kıratlı'nın dolandırıldığı iddiasına ilişkin davada şarkıcı eşi Sinan Akçıl tanık olarak dinlendi. Akçıl beyanında, "Sanığa bir miktar para vermiştim ama şüphelenip geri aldım o yüzden zararım oluşmadı. Ancak eşim son gönderdiği anaparayı alamamıştır" dedi.

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın oyuncu eşi Burcu Kıratlı'nın 'Ponzi Piramit zinciri' adında saadet zinciri sistemi oluşturduğu ve bu sistem ile kendisini dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu sanık Mine Mumcu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Burcu Kıratlı ve taraf avukatları hazır bulundu. Şarkıcı Sinan Akçıl ise duruşmaya tanık olarak katıldı.

"İNANARAK BANKA ARACILIĞIYLA PARA GÖNDERDİM"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Burcu Kıratlı, "Arkadaşım vasıtasıyla sanık Mine Mumcu ile tanıştım. Arkadaşım bana sanığın yurt dışından özel hatlar satın alarak, özel müşterilere satmak suretiyle kar elde ettiğini, bunun ticari olarak iyi kazanç veren bir iş olduğunu anlattı. Ben de bu vesileyle sanık ile bir araya geldim. Ben kendisine para gönderecektim o da benim gönderdiğim parayla hat satın alacaktı. Daha sonra satış yapınca ben kardan pay alacaktım. Buna inanarak banka aracılığıyla para gönderdim. İlk seferde 300 bin TL, daha sonra 450 bin TL gönderdim. Bana sanık, kar payı olarak miktarı tam hatırlamadığım bir para gönderdi. Gönderdiği para 100 bin TL civarındaydı. En son kendisine 550 bin TL gönderdim" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM ZARARIM 550 BİN TL"

Sanık ile ilgili haberler gördüğünü söyleyen müşteki Kıratlı, "Sanığın gerçekte hat alım satım yapmadığını, herkesten para toplayarak toplamış olduğu bu paraları başkalarına vererek bir döngü sağladığını basında çıkan haberlerde gördüm. Bu olaydan tutuklanmış da olabilir tam emin değilim. Basında yer alan haberleri okuyunca sanığı aradım. Eğer böyle bir şey varsa ben bunun içinde yer almak istemiyorum. Göndermiş olduğum anaparayı gönderirsen, kar istemiyorum dedim ama sonrasında sanığa ulaşamadım. Toplam zararım 550 bin TL'dir" diye belirtti.

"SON GÖNDERDİĞİ PARAYI ALAMADI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen müşteki Kıratlı'nın eşi Sinan Akçıl, "Arkadaşı vasıtasıyla eşim sanıkla tanıştı. Sanık kendisinin telekomünikasyon işi yaptığından bahsetti. Yurtdışından ucuza telefon hattı alarak Türkiye'de daha pahalı olarak satmak suretiyle kar elde ettiğini anlattı. İki defa para gönderdi, herhangi bir sorun yaşamadı, karını aldı ancak en son gönderdiği parayı alamadı. Sanık eşimi oyalamaya başladı. Ben de sanığa bir miktar para vermiştim ama şüphelenip geri aldım o yüzden zararım oluşmadı. Ancak eşim son gönderdiği anaparayı alamamıştır" diye konuştu.

Sanığın savunma için yeterli hazırlık yapmadığı dolayısıyla duruşmaya gelmediğini belirten avukatı, mağdurun beyanlarını kabul etmediklerini, sanığın telekomünikasyon işi yaptığını ve ödeme yapacağı dönemde tutuklandığı için ödeme yapamadığını söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve duruşmada savunma yapmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, savunma yapmak için duruşmaya gelmeyen sanık Mine Mumcu için yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Müşteki Burcu Kıratlı'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mine Mumcu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Sema Demir - İrem Demir/ İHA)

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Türk Lirası, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında eşi Sinan Akçıl tanıklık yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında eşi Sinan Akçıl tanıklık yaptı - Son Dakika
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