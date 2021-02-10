Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti 22 Şubat'ta evleniyorlar - Son Dakika

Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti 22 Şubat'ta evleniyorlar

10.02.2021 07:37
Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti 22 Şubat'ta evleniyorlar, System.String[]

ŞAHİTLER BAKAN SOYLU VE SİBEL CANPandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl'ın nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek.

ŞAHİTLER BAKAN SOYLU VE SİBEL CAN

Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı- Sinan Akçıl'ın nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Sinan Akçıl'ın bizzat aradığı Bakan Soylu, törene seve seve katılacağını belirtmiş.

DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ

Bu arada çift, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı'nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı. Ancak bu mutlu güne komşular da kayıtsız kalamadı ve onlar da ritim tutarak, çifte mutluluklar diledi.

BALAYI COMO GÖLÜ'NDE

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın gelinlik ve damatlığını ise ünlü modacı Hakan Akkaya hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde son provasına giden oyuncu Burcu Kıratlı'ya annesi Gül Erçetingöz de eşlik etti.

Düğün hazırlıkları tamamlanmak üzere, ben de çifte şimdiden mutluluklar diliyorum... Unutmadan ekleyeyim, çiftin balayı için İtalya'nın romantik destinasyonu Como Gölü'ne gideceğini de öğrendim...

Eğlenceye ara emlakçılığa merhaba

Eğlence hayatı denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Önder Bekensir şimdiler emlak işine atılmış. Koronavirüs nedeniyle eğlence hayatının durması, sektör çalışanlarını da arayış içine soktu. Uzun bir süredir Miami ve İstanbul arasında mekik dokuyan Önder Bekensir de eğlence hayatından umudu kesince emlak işine girdi. 3 ortak olarak Acarlar'da açtıkları ofiste hizmet vermeye başlayan Bekensir, Miami ve Meksika Tulum'da da emlak ofisi çalıştırıyormuş.

Kadir Doğulu'dan uluslararası proje

Alim Yapım'ın kurucusu Kadir Doğulu ile Kazakistan'ın ünlü şovmen ve oyuncusu, ayrıca yapım şirketi KazTeleProduct'ın sahibi Nurlan Koyanbayev'in üstlendiği Türkiye-Kazakistan ortak yapımı "I Go to School" filmi için çalışmalara başlandı.

Yönetmenliğini Anvar Matzhanov'un senaristliğini ise Sabit Rakhimbayev'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ramazan Amantay ve Nurlan Koyanbayev yer alıyor.

Film, İstanbul'da kaybolan bir çantanın peşine düşen Kazak Yerkoş ve Aliya'nın Alanya'ya dek uzanan maceralarını konu ediniyor. Çekimleri yakında Alanya'da başlayacak filmin, yıl içinde vizyona girmesi planlanıyor.

Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti 22 Şubat'ta evleniyorlar

Süleyman Soylu, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti 22 Şubat'ta evleniyorlar - Son Dakika Magazin


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