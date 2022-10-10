Burcu Köksal: Gebeceler Belediyesi'nde Görevi Kötüye Kullanma Suçu Söz Konusu, Bunlarla İlgili Hukuki Süreci Başlatacağız

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Gebeceler beldesinde AKP'li başkandan boşalan koltuk için belediye meclisinde seçim yapılmamasını eleştirerek, "Vatandaşın seçme ve seçilme hakkına karşı bir ihlal söz konusu. Kanaatimizce görevi kötüye kullanma suçu söz konusu, bunlarla ilgili hukuki süreci başlatacağız. Ancak en önemli şey, milletin iradesine birilerinin ipotek koymak istemesidir" dedi.

Burcu Köksal, bugün Gebeceler Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, AKP'li Hüseyin Toğulluk'un mazbatasının iptal edilmesiyle boşalan belediye başkanlığı için belediye meclisinde seçim yapılmamasını eleştirdi. Köksal, şunları söyledi:

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU SÖZ KONUSU, BUNLARLA İLGİLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

"Afyonkarahisar ilimize bağlı Gebeceler kasabasında AKP'li belediye başkanının mazbatasının iptali ile boşalan belediye başkanlığı seçimi için burada belediye meclisi üyeleri toplantı yaptılar. Ancak bu toplantı, AKP'li belediye meclis üyelerince, belediye başkanının seçilmemesi üzerine kurgulandı. Sürecin en başından beri toplantı yeter sayısı, salt çoğunluk, meclisin toplantı usulleri, bunlara aykırılıklar göze çarpıyor. Bunun sebebi de AKP'nin burada belediye meclisinde yeterli çoğunluğu sağlayamayıp istediği adayı seçtirememesi yüzünden; beş belediye meclisi üyesinin bir aday üzerinde yoğunlaşması, kalan dört AKP'li belediye meclisi üyesinin de başka bir adayı istemesi yüzünden burada AKP resmen Gebeceler Belediyesi'ne kayyum atattırmak için uğraşıyor. Belediyeler Kanunu açıkça ihlal ediliyor. Dördüncü oylama yapılması gerekirken 15 günlük yasal süre işletildiği gerekçesiyle dördüncü oylamaya götürülmüyor. Burada çok ciddi hak ihlalleri var. Vatandaşın seçme ve seçilme hakkına karşı bir ihlal söz konusu. Kanaatimizce görevi kötüye kullanma suçu söz konusu, bunlarla ilgili hukuki süreci başlatacağız. Ancak en önemli şey, milletin iradesine birilerinin ipotek koymak istemesidir."

Gebeceler Belediye Meclisi'nin dört üyesi de sırayla şunları söyledi:

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

"AKP, bizi seçtirmemek için, kendi adayını seçtirebilmek için sürekli baskı yaptı. Bağımsız olarak bizde mücadelemize devam ediyoruz."

" MHP'den adaydık, ama MHP AKP ile aynı koalisyonda olduğu için MHP'yi bıraktık. Bağımsız olarak halkımızın verdiği iradeyle mücadelemize devam edeceğiz."

"Halkımızın bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz."

"Bütün tehditlere rağmen beş meclis üyemizle beraber dimdik yolumuza devam ediyoruz. Bütün engelleri Allah'ın izniyle aşacağız. Kanuna inanıyoruz. Kanun ne öngörüyorsa Allah'ın izniyle mücadelemize devam edeceğiz."

"GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ"

Avukat Yusuf Onur Seçme de "Konu hakkında yasalarda açıkça belirtilen durumlar var. Bizim tespit ettiğimiz hukuka aykırı hususlar hakkında gerekli yasal işlemleri bugünden itibaren başlatacağız. Önemli olan Gebeceler halkının iradesidir. Burada oy veren insanların, seçimlerde emek harcayan insanların iradesidir. Gebeceler'i, başka bir yerlerden değil, Gebecelerlilerin yönetmesinin mücadelesidir. Bu konuda gereken yapılacaktır" dedi.