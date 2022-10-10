Burcu Köksal: Gebeceler Belediyesi'nde Görevi Kötüye Kullanma Suçu Söz Konusu, Bunlarla İlgili Hukuki Süreci Başlatacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Burcu Köksal: Gebeceler Belediyesi'nde Görevi Kötüye Kullanma Suçu Söz Konusu, Bunlarla İlgili Hukuki Süreci Başlatacağız

10.10.2022 18:21

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Gebeceler beldesinde AKP'li başkandan boşalan koltuk için belediye meclisinde seçim yapılmamasını eleştirerek, “Vatandaşın seçme ve seçilme hakkına karşı bir ihlal söz konusu. Kanaatimizce görevi kötüye kullanma suçu söz konusu, bunlarla ilgili hukuki süreci başlatacağız. Ancak en önemli şey, milletin iradesine birilerinin ipotek koymak istemesidir” dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Gebeceler beldesinde AKP'li başkandan boşalan koltuk için belediye meclisinde seçim yapılmamasını eleştirerek, "Vatandaşın seçme ve seçilme hakkına karşı bir ihlal söz konusu. Kanaatimizce görevi kötüye kullanma suçu söz konusu, bunlarla ilgili hukuki süreci başlatacağız. Ancak en önemli şey, milletin iradesine birilerinin ipotek koymak istemesidir" dedi.

Burcu Köksal, bugün Gebeceler Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, AKP'li Hüseyin Toğulluk'un mazbatasının iptal edilmesiyle boşalan belediye başkanlığı için belediye meclisinde seçim yapılmamasını eleştirdi. Köksal, şunları söyledi:

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU SÖZ KONUSU, BUNLARLA İLGİLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

"Afyonkarahisar ilimize bağlı Gebeceler kasabasında AKP'li belediye başkanının mazbatasının iptali ile boşalan belediye başkanlığı seçimi için burada belediye meclisi üyeleri toplantı yaptılar. Ancak bu toplantı, AKP'li belediye meclis üyelerince, belediye başkanının seçilmemesi üzerine kurgulandı. Sürecin en başından beri toplantı yeter sayısı, salt çoğunluk, meclisin toplantı usulleri, bunlara aykırılıklar göze çarpıyor. Bunun sebebi de AKP'nin burada belediye meclisinde yeterli çoğunluğu sağlayamayıp istediği adayı seçtirememesi yüzünden; beş belediye meclisi üyesinin bir aday üzerinde yoğunlaşması, kalan dört AKP'li belediye meclisi üyesinin de başka bir adayı istemesi yüzünden burada AKP resmen Gebeceler Belediyesi'ne kayyum atattırmak için uğraşıyor. Belediyeler Kanunu açıkça ihlal ediliyor. Dördüncü oylama yapılması gerekirken 15 günlük yasal süre işletildiği gerekçesiyle dördüncü oylamaya götürülmüyor. Burada çok ciddi hak ihlalleri var. Vatandaşın seçme ve seçilme hakkına karşı bir ihlal söz konusu. Kanaatimizce görevi kötüye kullanma suçu söz konusu, bunlarla ilgili hukuki süreci başlatacağız. Ancak en önemli şey, milletin iradesine birilerinin ipotek koymak istemesidir."

Gebeceler Belediye Meclisi'nin dört üyesi de sırayla şunları söyledi:

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

"AKP, bizi seçtirmemek için, kendi adayını seçtirebilmek için sürekli baskı yaptı. Bağımsız olarak bizde mücadelemize devam ediyoruz."

" MHP'den adaydık, ama MHP AKP ile aynı koalisyonda olduğu için MHP'yi bıraktık. Bağımsız olarak halkımızın verdiği iradeyle mücadelemize devam edeceğiz."

"Halkımızın bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz."

"Bütün tehditlere rağmen beş meclis üyemizle beraber dimdik yolumuza devam ediyoruz. Bütün engelleri Allah'ın izniyle aşacağız. Kanuna inanıyoruz. Kanun ne öngörüyorsa Allah'ın izniyle mücadelemize devam edeceğiz."

"GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLATACAĞIZ"

Avukat Yusuf Onur Seçme de "Konu hakkında yasalarda açıkça belirtilen durumlar var. Bizim tespit ettiğimiz hukuka aykırı hususlar hakkında gerekli yasal işlemleri bugünden itibaren başlatacağız. Önemli olan Gebeceler halkının iradesidir. Burada oy veren insanların, seçimlerde emek harcayan insanların iradesidir. Gebeceler'i, başka bir yerlerden değil, Gebecelerlilerin yönetmesinin mücadelesidir. Bu konuda gereken yapılacaktır" dedi.

YORUMLAR
500
Milletvekili Arvas, CHP'li milletvekiline sert çıktı Milletvekili Arvas, CHP'li milletvekiline sert çıktı Beyoğlu Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Yıldırım: 'Enflasyon Tüik'e Göre Yüzde 84, AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne Göre Yüzde 138' Beyoğlu Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Yıldırım: 'Enflasyon Tüik'e Göre Yüzde 84, AKP'li Beyoğlu Belediyesi'ne Göre Yüzde 138'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burcu Köksal, Gebeceler, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burcu Köksal: Gebeceler Belediyesi'nde Görevi Kötüye Kullanma Suçu Söz Konusu, Bunlarla İlgili Hukuki Süreci Başlatacağız - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:13:41. #1.11#
SON DAKİKA: Burcu Köksal: Gebeceler Belediyesi'nde Görevi Kötüye Kullanma Suçu Söz Konusu, Bunlarla İlgili Hukuki Süreci Başlatacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement