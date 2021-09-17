Yazın başlayan romantik komedi dizilerinin arasından sıyrılarak kış sezonuna adını yazdıran ilk yapımlardan biri Aşk Mantık İntikam olurken, ekranın yeni ikilisi Burcu Özberk ile İlhan Şen'in yükselişi sürüyor.

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