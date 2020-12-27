Burcu Özberk: Biri olsa saklamam
27.12.2020 13:40
Önceki gün Bebek sahilinde görüntülenen oyuncu, "Murat benim arkadaşım. O gün yanımızda başka arkadaşımız da vardı ama fotoğraflardan onu kesmişler.
Önceki gün Bebek sahilinde görüntülenen oyuncu, "Murat benim arkadaşım. O gün yanımızda başka arkadaşımız da vardı ama fotoğraflardan onu kesmişler. Biri olsa saklamam, paylaşırım" dedi.
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