Burcu Özberk: Çünkü ben Anadolu yakasında oturuyorum...
13 dakika önce
Ünlü oyuncu, güzellik sırrını soran muhabirlere "Ketojenik diyet yapıyorum ve bol su içiyorum" diye yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, güzellik sırrını soran muhabirlere "Ketojenik diyet yapıyorum ve bol su içiyorum" diye yanıt verdi. Özberk, "Sizi uzun zamandır kimseyle görüntüleyemiyoruz. Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: "Çünkü ben Anadolu yakasında oturuyorum. Bu yüzden çekemiyorsun."
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:59
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