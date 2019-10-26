Son Dakika Haberleri: Burcu Özberk: Çünkü ben Anadolu yakasında oturuyorum...
Son Dakika Magazin Burcu Özberk: Çünkü ben Anadolu yakasında oturuyorum...

Burcu Özberk: Çünkü ben Anadolu yakasında oturuyorum...

13 dakika önce

Ünlü oyuncu, güzellik sırrını soran muhabirlere "Ketojenik diyet yapıyorum ve bol su içiyorum" diye yanıt verdi.

Burcu Özberk: Çünkü ben Anadolu yakasında oturuyorum..., System.String[]

Ünlü oyuncu, güzellik sırrını soran muhabirlere "Ketojenik diyet yapıyorum ve bol su içiyorum" diye yanıt verdi. Özberk, "Sizi uzun zamandır kimseyle görüntüleyemiyoruz. Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: "Çünkü ben Anadolu yakasında oturuyorum. Bu yüzden çekemiyorsun."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:59 
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