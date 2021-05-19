Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor - Son Dakika

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Televizyongazetesi'nde yer alan habere göre FOX TV'deErdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştığı Çocukluk dizisi istenilen başarıyı yakalayamayan ve ardından herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten hayranlarına sevindiren haber geldi.

GÜNEY KORE YAPIMI

Özellikle genç nesil tarafından sıklıkla takip edilen oyuncular arasında yer alan Burcu Özberk'inGüney Kore yapımı olan Cunning Single Lady dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Cunning Single Lady dizisinin yerli uyarlamasında başrolde İlhan Şen ve Burak Yörük rol olacak.

TÜRKÇE İSMİ BELLİ DEĞİL

FOX TV'de ekrana gelecek dizinin Türkçe isminin ise henüz belli olmadığı öğrenildi. Ancak Burcu Özberk'in canlandıracağı rol belli oldu. Ünlü oyuncunun Leyla adındaki bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

GÜÇLÜ KADRO TOPLANDI

Romantik komedi türündeki dizide ayrıca Melisa Döngel, Mehmet Korhan Fırat, Ceren Koç ve Sevda Baş da oynuyor. Diziye katılan son isim ise Günay Karacaoğlu oldu.

İŞTE DİZİNİN KONUSU

2014 yılında Güney Kore'de yayınlandığında büyük ilgi gören yapımın yerli versiyonu da merak konusu. Hikayesi ise özetle şöyle:

Garsonluk yapan Leyla yaşam standardının değişmesi için geçmişte mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır ancak çok büyük zorluklar çektiği bu evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Günün birinde Leyla bu şirkette işe başlar.