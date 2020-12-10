BURCU ÖZBERK-MURAT KAZANCIOĞLU ÇİFTİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Burcu Özberk, geçtiğimiz yaz sonunda yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda objektiflere takıldı. Birlikteliklerini gözden uzak yaşayan çifte, Sibirya kurdu cinsi köpekleri de eşlik etti.





İkili, altı kilometrelik pisti iki saatte bitirip, göl kenarında mola verdi. Görüntülendiklerini fark edince şaşkınlık yaşayan çiftten oyuncunun, bu sırada Kazancıoğlu'nun köpeğini kontrol etmekte zorlandığı görüldü. Sevgililer, sorulara cevap vermeyerek, sessiz kalmayı tercih etti. Çiftin ağustos ayında aşk yaşadığı iddia edilmiş Özberk ise Instagram'dan, "Hepsi arkadaşım" yazarak, yalanlamıştı.& ;