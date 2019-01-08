Burcu Tatlıses, 16 Ocak'ta Mask Live Pera sahnesinde
15 dakika önce
Uzaklar isimli ikinci albümünü yayınlayan Burcu Tatlıses, 16 Ocak Çarşamba akşamı Mask Live Pera sahnesinde sevenleriyle buluşuyor!
Funda Arar, Fatih Erkoç, Zuhal Olcay, Yıldız Usmonova, Mustafa Ceceli ve Ziynet Sali gibi güçlü yorumcular için yazdığı şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Burcu Tatlıses, "Güzel Kokuyorum" adlı ilk albümüyle 2015 yılında yorumcu kimliğiyle de müzik severlerle buluşmuştu. Duru, sakin ve etkileyici yorumuyla kendinden söz ettirmeyi başaran müzisyen, ikinci albümünün konserlerine başladı.
Burcu Tatlıses, 'Bir İstanbul Masalı', 'Zerda' ve 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizi müzikleri; 'Müthiş Bir Film' ve 'Eski Sevgili' sinema filmlerinin müziklerinin de olduğu onlarca albümde 50'den fazla esere imza attı. "Alagül", "Seni Severdim", "Yak Gel", "Senden Öğrendim" gibi birçok eseri hit olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:04 Kaynak: Bültenler
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