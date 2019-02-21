Son Dakika Haberleri: Burcu Tatlıses ve Aydilge Milyon TV'de!

Burcu Tatlıses ve Aydilge Milyon TV'de!

1 saat önce

'Uzaklar'' isimli ikinci albümünün konserleriyle dinleyenleriyle buluşmaya devam eden Burcu Tatlıses, 23 Şubat Cumartesi gecesi Milyon TV'de Ozzy ile Gece Kuşağı programına konuk oluyor.

Burcu Tatlıses ve Aydilge Milyon TV'de!, System.String[]

Başarılı yayıncı Ozzy, müzik sektörünün başarılı iki özel kadınını bir araya getiriyor ve haliyle bol kahkaha kaçınılmaz oluyor. Bu özel sohbeti, Burcu Tatlıses ve Aydilge'nin özel akustik performanslarını kaçırmamak için 23 Şubat Cumartesi gecesi saat 23:15'te Milyon TV'de olun. Programın tekrarı pazar 23:15'te yine Milyon TV'de...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:57 Kaynak: Bültenler

Oğuzhan Özyakup, Burcu Tatlıses, TV, Güncel
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