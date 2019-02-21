Burcu Tatlıses ve Aydilge Milyon TV'de!

Başarılı yayıncı Ozzy, müzik sektörünün başarılı iki özel kadınını bir araya getiriyor ve haliyle bol kahkaha kaçınılmaz oluyor. Bu özel sohbeti, Burcu Tatlıses ve Aydilge'nin özel akustik performanslarını kaçırmamak için 23 Şubat Cumartesi gecesi saat 23:15'te Milyon TV'de olun. Programın tekrarı pazar 23:15'te yine Milyon TV'de...