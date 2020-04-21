BURDAR Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılar - Son Dakika

Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılar

BURDUR'da, salı günü kurulan pazar yerine alışveriş için gelenler, dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra pazara alınırken, sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptı.

Burdur'da salı günleri Uzay Çatı altında kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçerek alışverişlerini yapmak için pazar yerine girdi. Pazar yerine girişte kurulan el dezenfektanını kullanan vatandaşlar, daha sonra dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışveriş yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlara Burdur Belediyesi tarafından maske dağıtıldı.

Vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından sürekli sosyal mesafe kurallarına uymaları ve alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konularında uyarı yapıldı. Pazara gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise evlerine gönderildi.