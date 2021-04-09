BURDUR 10 METRELİK KUYUYA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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Bucak ilçesi Sazak Mevkii'nde kaybolan ineğini arayan İlyas Özdemir adlı çiftçi, sonuç alamadı. Bahçesinde bulunan kuyuyu kontrol eden Özdemir, yarı su dolu kuyunun dibinde ineğini görünce Bucak Belediye İtfaiyesi'ni arayarak yardım istedi. İtfaiye kurtarma ekipleri hemen olay yerine gelerek, 10 metre derinliğe sahip kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından inek kuyudan çıkartılarak, sahibine teslim edildi.

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