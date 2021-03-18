BURDUR 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı E.Y. (19) adlı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bucak'ta Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. E.Y. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı adı açıklanmayan genç kızı bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BIÇAKLAYIP, EVİNE GİTMİŞ

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta, tartıştığı E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın, Gizem Canbulut olduğu belirlendi.

Bucak'ı tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'na gelen E.Y. ve Gizem Canbulut'un buradaki surların alt tarafında oturduğu, bir süre sonra tartışma çıktığı belirtildi. Tartışmanın ardından E.Y.'nin yanında bulundurduğu bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından yaraladığı, ardından kaçıp evine gitti tespit edildi. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden E.Y.'nin daha sonra evine gelen polise teslim olduğu ifade edildi. İhbar sonrası parka giden ekiplerin de Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştığı ifade edildi.

E.Y. ve Gizem Canbulut'un daha önce aynı okulda öğrenim gördükleri öğrenildi.