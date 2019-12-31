Burdur 2 metrelik çukura düşen minik emirhan öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur 2 metrelik çukura düşen minik emirhan öldü - Son Dakika

Burdur 2 metrelik çukura düşen minik emirhan öldü

6 saat önce

2 metrelik çukura düşen minik Emirhan öldüBurdur'un Bucak ilçesinde içi suyla dolu yaklaşık 2 metrelik çukura düşen 4 yaşındaki Emirhan Yılmaz, yaşamını yitirdi.

2 metrelik çukura düşen minik Emirhan öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde içi suyla dolu yaklaşık 2 metrelik çukura düşen 4 yaşındaki Emirhan Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Bucak'a bağlı Kızılkaya beldesinde bir hayvan çiftliğinde ailesiyle oturan Emirhan Yılmaz, saat 12.30 sıralarında yağmur ve kar sularının doldurduğu yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Bir süre sonra durumu fark eden baba Şükrü Yılmaz, kendi imkanlarıyla Emirhan'ı sudan çıkardı. Babanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Emirhan Yılmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü.

Bucak Devlet Hastanesi'ne getirilen Emirhan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Minik Emirhan'ın kar nedeniyle çukurdaki suyu fark edemeyip, düştüğü tahmin ediliyor.

Burdur 2 metrelik çukura düşen minik emirhan öldü

Kızılkaya, Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
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