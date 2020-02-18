Burdur 6'ncı kez alkollü yakalandı, ehliyetine 2040 yılına kadar el kondu- - Son Dakika

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Burdur 6'ncı kez alkollü yakalandı, ehliyetine 2040 yılına kadar el kondu-
7 saat önce
BURDUR 6'ncı kez alkollü yakalandı, ehliyetine 2040 yılına kadar el kondu- (GÜVENLİK KAMERASI)
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:02 Kaynak: DHA
BURDUR 6'ncı kez alkollü yakalandı, ehliyetine 2040 yılına kadar el kondu- (GÜVENLİK KAMERASI)
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