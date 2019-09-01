Son Dakika Haberleri: Burdur 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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Burdur 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

3 saat önce

BURDUR'da 8 gün Önce iki otomobilin kavşakta çarpışarak takla attığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BURDUR'da 8 gün Önce iki otomobilin kavşakta çarpışarak takla attığı ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Burdur- Tefenni karayolunun Yeşilova kavşağında 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada, Ezgi Ceylan (26) yönetimindeki 35 AG 2593 plakalı otomobille Osman Türel'in kullandığı 15 DC 195 plakalı otomobil çarpıştı. İki aracın da takla attığı kazada, sürücüler Ezgi Ceylan ve Osman Türel ile otomobillerdeki Şule Ceylan (32), İbrahim Çelik (62), İsmail Özekinci (73), Süleyman Özekinci (74) ve Süleyman Bilgin (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde iki otomobilin kavşakta çarpışarak, takla attıkları anlar yer aldı. Kazayı görenlerin yardım için olay yerine koşmaları da görüntülere yansıdı.

Tefenni, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
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