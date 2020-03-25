Burdur'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor - Son Dakika

Burdur'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor

6 saat önce

BURDUR'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehrin 3 ana girişinde, araçları durudurup, sürücüler ile yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Burdur'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor, System.String[]

BURDUR'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehrin 3 ana girişinde, araçları durudurup, sürücüler ile yolcuların ateşlerini ölçüyor. Ayrıca koronavirüsle ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıyor.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile kentin Fethiye, Antalya ve Isparta girişlerinde uygulama yapılıyor. Uygulama kapsamında kente giriş yapan araçlardaki sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor. Her gün 06.00- 22.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 65 yaş ve üstü olduğu belirlenen vatandaşlar evlerine gönderiliyor. Uygulamada koronavirüsle ilgili broşür de dağıtılıyor.


İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:53 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]