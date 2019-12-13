Burdur'a gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika

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Burdur'a gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastanelik oldu
6 saat önce
BURDUR (İHA) – Burdur'da bir okulda 9 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:41 Kaynak: İHA
BURDUR (İHA) – Burdur'da bir okulda 9 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, Halıcılar Ortaokulu'nda öğrenim gören 10 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu. Kusma ve bulantı şikayeti bulunan ortaokul öğrencilerine ilk önce Halıcılar Sağlık Ocağı ekipleri müdahale etti. Daha sonra 112 ekiplerini Halıcılar Orta Okulu'na sevk edildi. 3 ambulansla acil servise getirilen 9 öğrenci tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. - BURDUR
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