Burdur'a Hızlı Tren Değil Ama Fotoğrafı Geldi - Son Dakika
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Burdur'a Hızlı Tren Değil Ama Fotoğrafı Geldi

29.04.2022 17:32

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Burdur ziyaretinde, 2018 yılında Burdur’a verilen hızlı tren sözünün halen yerine getirilmediğini açıklayarak, hızlı trenin fotoğrafının yer aldığı pankartı Burdur’a götürdü. Göker, “Hayallerimiz hızlı tren gerçekler kara tren” dedi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Burdur ziyaretinde, 2018 yılında Burdur'a verilen hızlı tren sözünün halen yerine getirilmediğini açıklayarak, hızlı trenin fotoğrafının yer aldığı pankartı Burdur'a götürdü. Göker, "Hayallerimiz hızlı tren gerçekler kara tren" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2017 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında Burdur'a hızlı tren sözü vererek, "Bir hayal daha gerçek oluyor. Söz verdiğimiz Antalya-Burdur- Isparta yüksek hızlı tren güzergahı belirlendi uygulama projeleri başlıyor" demişti. Çavuşoğlu'nun ardından AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 31 Aralık 2017 tarihinde Başbakanlığı döneminde Burdur'u ziyaretinde ile hızlı tren sözü vererek, bu trenin Burdur- Isparta hattından geçerek Antalya'ya ineceğini açıklamıştı.

Bugün ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur'da. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Bakan Karaismailoğlu'nun da aynı vaatte bulunmaması gerektiğini açıklayarak, hızlı trenin fotoğrafının yer aldığı pankart açtı. Göker, Bakan Karaismailoğlu'na şunları söyledi:

"Bugün Burdur'umuza Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu geldi. Kendisi tabii ki tarifeli uçakla geldi. Ama biz beklerdik ki yıllar önce bize verilmiş söz karşılığında hızlı trenle Burdur'umuza gelsin. Sayın Bakan, sayın iktidar vekilleri. Hızlı tren sözü verdiğiniz zamandaki öğrencilerimiz şimdi üniversiteli oldu. Hayallerimiz hızlı tren maalesef gerçekler kara tren. Lütfen buraya tekrar hızlı tren sözü vermeyin, icraata geçin. Burdur'umuzu hızlı tren ile kavuşturun."

"HIZLI TRENİ BEKLERKEN ELİMİZDEKİ KARA TRENİ DE KAYBETTİK"

TBMM İdare Amiri Göker, ANKA'ya yaptığı açıklamada Burdur'a eski tren hatlarından yapılan yolcu taşımacılığının da azaldığını ifade ederek, "Burada hizmet veren kara trenimiz şimdi otobüslerle Baladız'a taşınıyor. Baladız'dan Göller Ekspresi ile yollarına devam ediyor. Biz hızlı treni beklerken elimizdeki kara treni de kaybettik. Sayın Bakanın bundan haberi olup olmadığını da buradan kendisine soru olarak yöneltiyorum. Yaklaşık 2018 yılında bizlere verilen bu müjde, hızlı trenin Burdur projesinin başladığı yönündeydi. Ama ortada ne bir proje var, ne de hızlı tren var" diye konuştu.

Burdur'a Hızlı Tren Değil Ama Fotoğrafı Geldi
Burdur'a Hızlı Tren Değil Ama Fotoğrafı Geldi
Burdur'a Hızlı Tren Değil Ama Fotoğrafı Geldi
Burdur'a Hızlı Tren Değil Ama Fotoğrafı Geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Adil Karaismailoğlu, Milletvekili, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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