Burdur'a mevsimin ilk karı - Son Dakika
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Burdur'a mevsimin ilk karı

13 dakika önce

BURDUR'da, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Burdur'a mevsimin ilk karı, System.String[]

BURDUR'da, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya Karayolu'nda trafik ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken, iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Burdur, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
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