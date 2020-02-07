Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Burdur'a mevsimin ilk karı yağdıBURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı

BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya Karayolu'nde trafik ekipleri ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı

Burdur, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
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