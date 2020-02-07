Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya Karayolu'nde trafik ekipleri ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.