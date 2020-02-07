Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya Karayolu'nde trafik ekipleri ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Burdur, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:03 Kaynak: DHA
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