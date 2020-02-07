Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı
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BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:03 Kaynak: DHA
BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya Karayolu'nde trafik ekipleri ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.
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