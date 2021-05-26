Burdur'a saniyede 400 litre su ulaşacak - Son Dakika

Burdur'a saniyede 400 litre su ulaşacak

26.05.2021 18:18

Burdur'a saniyede 400 litre su ulaşacak Senir içme suyu hattı Burdur'un su sorununa çözüm olacak Burdur'un en önemli sorunlarından biri olan içme suyu sıkıntısı, bir dönem Burdur Gölü'nün karşı kıyısında aktif olarak kullanılan Senir-Burdur İçme Suyu isale hattı ile çözüme kavuşacak.

Burdur'a saniyede 400 litre su ulaşacak

Senir içme suyu hattı Burdur'un su sorununa çözüm olacak

BURDUR - Burdur'un en önemli sorunlarından biri olan içme suyu sıkıntısı, bir dönem Burdur Gölü'nün karşı kıyısında aktif olarak kullanılan Senir-Burdur İçme Suyu isale hattı ile çözüme kavuşacak. Senir İçme suyu hattı kaynağında yerinde incelemede bulunan Vali Arslantaş, Senir Hattı'nın başarıyla tamamlandığı takdirde saniyede 400 litre suyun Burdur'a ulaşacağını dile getirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile birlikte Senir - Burdur İçme Suyu isale hattı kaynağına giderek yerinde incelemede bulundu. Bir dönem aktif olarak kullanılan içme suyu hattı, alternatif bir çözüm olarak tekrar Burdur'a kazandırılmaya çalışılacak. Burdur Gölü'nün karşı kıyısında bulunan bir dönem aktif olan Senir - Burdur İçme Suyu isale hattı, yeniden yapılacak olan bir düzenleme ile gölün Burdur tarafına aktarılacak. Son yıllarda yağmur ve kar yağışı rejiminde yaşanan azalmalar kaynaklı yeraltı sularında ciddi çekilmeler yaşanmaya başlanırken Burdur'un içme suyu sıkıntısı Senir - Burdur su hattı ile çözüme kavuşacak.

"8 kuyuda yaklaşık saniyede 400 litre su elde edebileceğimiz bir imkanımız var"

Senir - Burdur içe suyu isale hattı kuyularında bulunan suyun Burdur'a geçmesi gerektiğini belirten Vali Arsantaş, içme suyu hattının birkaç ay içerisinde yapımına başlanması için gereken desteğin verileceğini ifade etti. Vali Arslantaş, "Merkez ilçede içme suyu sıkıntısı olduğu, vatandaşların içe suyuna ulaşma hususunda zorlandıkları, belediye imkanlarıyla bunu aşma çalışmalarına rağmen yetersiz aldıkları noktaların olduğu öngörülmüştür. Bakanlığımız destek olarak ne yapacağımız konusunda sunduğu dosyadan sonra bakanımızın verdiği talimat üzerine geçtiğimiz hafta sonu bir inceleme yapmıştım. Bugün de konunun taraflarını yanıma alarak yerinde bir inceleme yapma gereği duydum. 8 kuyuda yaklaşık saniyede 400 litre su elde edebileceğimiz bir imkanımız var. Bu suyu da Burdur'a geçirmek için bir hat kurulmuş. Maalesef Belediye başkanımız, İl Özel İdare Bölge müdürümüz ve ben konuyu kucağımızda bulduk. Ortada bir cenaze var bu cenazeyi kaldırmamız gerekiyor. Belediye iller bankasına, iller bankası da işin yüklenici firmasını mahkemeye vermiş durumda. Birde ayrıca yürüyen adli süreç var. Bu suyun karşı tarafa geçip Burdurlu hemşerilerimizin hizmetine sunulması gerekiyor. İller bankasının üzerinden bakanlığımız belediyemize hem hibe hem de kredi desteğinde bulunacak. Bundan sonraki iş bizim riyasetimizde. İnanıyorum ki birkaç ay içerisinde yükümlülüklerimizi sağlıklı olarak yerine getirebilirsek yapımına başlanıp birkaç 10 yıl Burdur'un su sıkıntısını çözeceğini düşündüğümüz bir projeyi hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Senir Burdur içe suyu hattının tamamlanması halinde birkaç 10 yıl boyunca Burdur'un içme suyu ihtiyacı kalmadığını belirten Vali Arslantaş, "Mühendis arkadaşlarımız en uygun noktayı belirleyecektir. Fakat kuyular, depo gölün karşı tarafında Burdur Belediyesi'ne ait depolar diğer tarafta. Sadece bu kıyıdan karşı kıyıya suyun geçirilmesi gerekiyor. Saniyede 1 litre su 24 saatte 86 ton su yapar. Modern bir insanın temizlik ve içme için 113 litre suyu ihtiyacı var. Buradan karşı geçirilecek saniyede 400 lire su ile ne kadar vatandaşa hizmet vereceğimiz ortada. Birkaç 10 yıl boyunca içme suyun ihtiyacı kalmayacak" diye konuştu.

Burdur'a saniyede 400 litre su ulaşacak
Burdur'a saniyede 400 litre su ulaşacak
Burdur'a saniyede 400 litre su ulaşacak
Burdur'a saniyede 400 litre su ulaşacak

Burdur Gölü, İçme Suyu, Burdur, Senir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'a saniyede 400 litre su ulaşacak - Son Dakika


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