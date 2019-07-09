Burdur'a şehit ateşi düştü
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı. Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak
'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK
terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Burdurlu P. Uzm. Onb. Hüseyin Nayır şehit oldu. Acı haber Burdur- Çeltikçi
ilçesine bağlı Bağsaray
beldesi nüfusuna kayıtlı Nayır'ın ailesine ulaştırıldı.
(Ali Kapan/İHA)
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