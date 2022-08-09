Burdur'a uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'a uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

09.08.2022 17:54
Burdur'a uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Burdur'a uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Burdur'a uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmada A.K.B. ve A.G. isimli şahısların Burdur'a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi elde edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan fiziki takip sonucunda Bucak ilçesi Bucak- Antalya karayolu üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan A.K.B. ve A.G. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 5 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının kararı ile gözaltına alınan A.K.B. ve A.G. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - BURDUR

YORUMLAR
500
Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi Burdur'da jandarma ekiplerinden trafik denetimi Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaynak: İHA

Jandarma, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'a uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'a uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş