Burdur'a yunus polis takviyesi - Son Dakika

Burdur Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timine 13 yeni personel katıldı.

Burdur'da 2019 yılında göreve başlayan ve merkez ile Bucak ve Yeşilova ilçelerinde görev yapan motosikletli yunus timine 13 yeni personel katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen iki usta öğretici yunus timinde görev yapacak polislere 150 saatlik teorik ve pratik eğitim verdi. Polisler, güvenli motosiklet kullanımı, hareket halinde silah kullanımı, hareket halinde güvenli geçiş gibi bir dizi eğitim aldı.

Eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan yunus timinde görevli polislere belgeleri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik tarafından verildi.